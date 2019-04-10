МТС представил платежную карту «МТС Деньги»

На ТИБО-2019 МТС демонстрирует пластиковую карту, счет которой будет совмещен с балансом номера мобильного телефона. С помощью карты «МТС Деньги» можно будет снимать наличные, оплачивать покупки, переводить деньги на другие карточки. Проект презентован на выставке «ТИБО-2019» компанией МТС вместе с Банком Дабрабыт и Mastercard.

Карточкой можно будет оплачивать платежи в ЕРИП — от оплаты электричества до расчетов за кружок для ребенка. Ею также можно будет платить в магазинах, кафе и ресторанах в Беларуси и за рубежом, снимать деньги в банкоматах. «МТС Деньги» также позволят свободно покупать товары в интернете. Карточку можно подключить к сервису Samsung Pay: расчеты на кассе можно будет совершать прикосновением мобильного телефона к терминалу.

Баланс карточки можно будет отслеживать в режиме реального времени в приложении«МТС Деньги». Пополнить баланс карточки можно будет бесплатно — перечислить деньги на номер телефона. Совершая платежи с карточки «МТС Деньги», абонент получит кэшбек на услуги связи.

Коммерческий запуск продукта ожидается в ближайшие месяцы. Карточку смогут оформить физлица — абоненты компании МТС. Владелец номера получает бесконтактный «пластик» Mastercard Gold. Неименная карточка будет выдаваться сроком на 3 года в любом офисе оператора, также ее можно заказать в приложении «МТС Деньги». Выпуск и обслуживание карточки будут бесплатными.

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