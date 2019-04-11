Google представила сервис Currents, предназначенный для публичного общения внутри корпораций-пользователей пакета G Suite. Этот сервис напоминает корпоративный Google+, чья пользовательская версия была закрыта в начале апреля 2019 года, пишет The Verge.

Currents позволяет общаться внутри организаций, держать всех в курсе и даёт возможность руководителям оставаться на связи с сотрудниками, объясняют в Google. В сервисе можно быстро опубликовать заметку, пометить её тегами, а руководство может назначать приоритет публикациям.

Пользователи G Suite могут запросить доступ в бета-версию Currents, публикации из корпоративного Google+ будут перенесены в новый сервис.

Google не в первый раз использует название Currents — раньше так назывался сервис для чтения журналов, который эволюционировал в Google Play Newsstand, а позже — в Google News.