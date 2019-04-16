МТС проводит распродажу смартфонов

В сети салонов МТС снижены цены на ряд популярных моделей смартфонов Apple, Honor, Huawei и Xiaomi. Цены уменьшились как при единовременной покупке, так и при расчете в рассрочку.

Цена на iPhone 8 снизилась до 1739 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 173,54 рубля, а при рассрочке на два года – 90,39 рубля. В свою очередь iPhone 8 Plus подешевел до 1999 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 199 рублей, а при рассрочке на два года – 103,86 рубля.

Упрощённая версия десятки - iPhone Xr - с цветными задними панелями, рассчитанный на молодую аудиторию, показал хорошие продажи и снискал народное признание. В целом смартфон можно охарактеризовать как «крепкий середняк» в линейке: 6,1” дисплей с яркими цветами и фирменной «челкой», 3 Гб оперативной памяти и 64 или 128 Гб встроенной памяти, 12Мп основная камера и фронталка на 7 Мп.

iPhone Xr с 64 Гб доступен по цене 2179 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 217,18 рубля, а при рассрочке на два года – 113 рублей. iPhone Xr с 128 Гб доступен по цене 2349 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 233,54 рубля, а при рассрочке на два года – 121,69 рубля.

Снижение цен коснулось и среднебюджетного сегмента. Подешевел до 599 рублей Honor 8X. Это недорогой смартфон со всеми основными функциями флагманов прошлого года: большой 6,5” экран, мощный 8-ядерный процессор, емкий аккумулятор на 3750 мАч, двойная камера на 20+2 Мп и фронталка на 16 Мп, NFC чип и 64 Гб внутренней памяти. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 54,45 рубля, а при рассрочке на два года – 26,04 рубля.

Крепкий бюджетник Huawei P Smart 2019 радует не только ценой 499 рублей. Стильный каплевидный дизайн дисплея, качественный двойной фотомодуль 13+2Мп и мощная фронтальная камера 16Мп позволяют делать фотографии уровня Mate20, а переливающаяся градиентом задняя крышка смартфона порадует любителей яркого дизайна. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 45,36 рубля, а при рассрочке на два года – 21,69 рубля.

Ценители «чистых» андроидов будут рады снижению цен на Xiaomi Mi A2. Кроме этого китайский бюджетник может порадовать 8-ядерным процессором, 4Гб оперативной памяти и отличной для своей ценовой категории основной камерой на 20+12Мп, а также «фронталкой» на 20 Мп. Цена на Xiaomi Mi A2 32Gb снизилась до 509 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 46,27 рубля, а при рассрочке на два года – 22,13 рубля. Xiaomi Mi A2 64Gb доступен по цене 549 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 49,9 рубля, а при рассрочке на два года – 23,86 рубля.

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