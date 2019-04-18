Pagan Online выходит в ранний доступ на Steam и Wargaming.net

Сегодня Wargaming и Mad Head Games объявили о старте раннего доступа Pagan Online, новой hack-and-slash action RPG. Игра появится на двух платформах — Steam и Wargaming.net. В раннем доступе можно будет приобрести одно издание Pagan Online, в России и странах СНГ оно будет стоить 1299 российских рублей, или 19,99 долларов США в эквиваленте. Версии Pagan Online на обеих платформах идентичны с точки зрения фич и используют один и тот же сервер.

Страница игры на Steam: https://store.steampowered.com/app/992640

Страница игры на Wargaming.net: https://ru.wargaming.net/shop/pagan/featured/

Получить представление о битвах в Pagan Online можно в релизном трейлере раннего доступа: https://youtu.be/Ng6f-61ciqI

Pagan Online — это динамичная hack-n-slash action RPG для ПК, действие которой разворачивается в вымышленной вселенной, вдохновленной славянской мифологией. Игра разрабатывается сербской студией Mad Head Games и издается компаниейWargaming.

Продвигаясь по сюжетной кампании, вы сможете устроить стресс-тест своим игровым навыкам в захватывающих сражениях с несметными ордами монстров и устрашающими боссами в трех вариантах сложности. Во множестве дополнительных режимов вас ожидает еще больше испытаний и еще больше добычи. Вы также сможете открыть и прокачать все восемь игровых персонажей. Чем больше персонажей вы откроете и чем выше будет их уровень, тем выше будет уровень вашего аккаунта и тем больше новых вызовов и наград будут вам доступны.

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