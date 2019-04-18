Бесплатный Wi-Fi доступен всем посетителям домашних матчей ФК БАТЭ

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Чтобы подключиться к интернету во время матча любимой команды, необходимо:
В 2019 году стартовал совместный проект Минского филиала РУП «Белтелеком» и футбольного клуба БАТЭ. В рамках сотрудничества на всех домашних играх «желто-синих» посетителям «Борисов-Арены» доступен бесплатный Wi-Fi.
Чтобы подключиться к интернету во время матча любимой команды, необходимо:
1. В списке доступных сетей найти сеть FC BATE Free Wi-Fi и подключиться к ней.
2. Перейти на сайт ciscowifi.beltelecom.by.
3. В открывшемся окне авторизации указать свой номер мобильного телефона.
4. Ввести полученный в SMS-сообщении PIN-код и нажать «Войти».
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