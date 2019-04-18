Управляющий Дубайского международного финансового центра посетил ПВТ

Во встрече с делегацией приняли участие Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Александр Турчин, заместитель Министра экономики Республики Беларусь Дмитрий Ярошевич, представители Парка высоких технологий.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Парком высоких технологий и Дубайским международным финансовым центром. Было отмечено, что ПВТ является мощным центром компетенций в различных сферах и представляет серьезный интерес для партнеров на Ближнем Востоке.

Стороны договорились детально проработать возможности вовлечения белорусских компаний в акселерационные программы ДМФЦ, содействовать наращиванию инвестиционного сотрудничества.

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