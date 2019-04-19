В Google Play обнаружили приложения-шпионы

Множество популярных приложений для Android от крупного китайского разработчика DU Group, в том числе программа для селфи с 50 млн загрузок, используются для мошенничества, злоупотребления разрешениями пользователя, навязчивой рекламы и так далее. В частности, они отправляют данные в КНР.

Эта компания имеет более чем миллиардную аудиторию в мире и утверждает, что не связана с одной из крупнейших технологических компаний Китая — Baidu. При этом сообщается, что мошенники использовали минимум 6 приложений DU Group в Google Play с 90 млн загрузок. В двух из них есть код, который может быть использован для участия в рекламном мошенничестве.

Однако программами DU Group всё не ограничивается. Чрезвычайно популярное приложение TV remote может использовать микрофон для записи, пока пользователь смотрит телевизор. А приложение для детей на китайском языке отправляет личную информацию без шифрования на серверы в Китае. Это лишь некоторые примеры того, что китайский софт, мягко говоря, небезопасен.

Всё это указывает на недостаточный уровень безопасности в Google Play Store, поскольку любой разработчик может разместить там приложение, которое при установке потребует ряда разрешений. И хотя компания уже внесла в «чёрный список» 6 приложений DU Group, пока не известно, сколько подобных программ там ещё есть.

В DU Group пока не ответили на запрос СМИ с просьбой прокомментировать ситуацию. А Ричард Крамер (Richard Kramer), старший аналитик Arete Research, сказал BuzzFeed News, что Google делает недостаточно для защиты пользователей.