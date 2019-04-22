Представлен перечень паролей, которые чаще всего взламывают

Огромное количество людей по-прежнему используют слабые и легко угадываемые пароли. Об этом говорится в исследовании Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC).

Наиболее часто используемым паролем все еще является комбинация 123456. По данным NCSC, она защищала около 23,2 миллиона взломанных учетных записей. В первой десятке также прописались знакомые комбинации 123456789, qwerty, password, 111111, 12345678, abc123, 1234567, password1 и 12345. Отметим, что из года в год список плохих паролей остается неизменным.

Специалисты рекомендуют использовать сложные пароли, которые сочетают буквы, цифры и спецсимволы, а также методы биометрической идентификации и приложения для двухфакторной аутентификации.

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