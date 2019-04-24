Samsung планирует выпустить собственную криптовалюту

Южнокорейская корпорация, вероятно, занимается разработкой альткоина на базе блокчейна Ethereum и хочет добавить его на публичные торговые площадки. Samsung разрабатывает собственный блокчейн, на котором будет выпущена собственная криптовалюта южнокорейской корпорации, пишет CoinDesk со ссылкой на анонимные источники. По их информации, в основе альткоина лежит технология Ethereum.

На данный момент система находится на стадии внутреннего тестирования. Источники издания утверждают, что впоследствии токен появится на публичных торговых площадках, но направление проекта пока не определено.

В середине апреля Samsung инвестировала в новый криптовалютный кошелек ZenGo. Также компания выпустила флагман Galaxy S10 с поддержкой децентрализованных приложений и хранилища для цифровых активов.

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