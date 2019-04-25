Xiaomi придумала смартфон с «вырезом наоборот»

Разработчики смартфонов продолжают экспериментировать с конструкцией фронтальной камеры с целью реализации полностью безрамочного дизайна. Весьма необычное решение в данной области предложила китайская компания Xiaomi.

Обнародованная патентная документация говорит о том, что Xiaomi изучает возможность создания аппаратов с «вырезом наоборот». У таких устройств в верхней части корпуса будет предусмотрен специальный выступ, в котором и расположатся компоненты камеры.

Выступающий модуль планируется наделить двойной камерой. Там же расположится прорезь для динамика. Xiaomi предлагает несколько вариантов дизайна выступа. Он, к примеру, может иметь прямоугольную форму или исполнение с закруглёнными углами.

Очевидно, в состав выступающей части могут интегрироваться какие-либо другие электронные компоненты — скажем, различные датчики. Предложенная конструкция также предусматривает наличие двойной тыльной камеры и симметричного порта USB Type-C.

Впрочем, описанное решение выглядит довольно сомнительным. Далеко не всем пользователям нравится вырез в экране, а выступающий за пределы корпуса блок может вызвать ещё большую критику.

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