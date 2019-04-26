Microsoft рассказала о финансовых результатах

Компания Microsoft отчиталась о финансовых результатах третьего квартала финансового года, который продолжался до 31 марта 2019 года. Сообщается, что выручка компании из Редмонда составила $30,6 млрд, что означает рост на 14 % в годовом исчислении. Операционная прибыль выросла на 25 % — до $10,3 млрд, чистая прибыль выросла на 19 % до $8,8 млрд, а стоимость акций «набрала» 20 % и составила $1,14.

В целом, компания Microsoft разливает три направления: различные сервисы для повышения производительности и бизнес-процессы (охватывающие Office, Exchange, SharePoint, Skype, Dynamics и LinkedIn), интеллектуальное облако (включая Azure, Windows Server, SQL Server, Visual Studio и корпоративные службы), а также другие персональные вычисления (охватывает Windows, аппаратные решения, в том числе Xbox, а также поиск и рекламу).

Сообщается, что доходы группы повышения производительности выросли на 14 % до $10,2 млрд, а операционная прибыль увеличилась на 28 % до $4 млрд. Сегмент коммерческих продуктов и услуг Office вырос на 12 %, «потребительские» доходы — на 8 %, от Dynamics — на 13 %, доходы от Dynamics 365 — на 43 %, а от LinkedIn — на 27 %.

Office 365 набрал 27 %, причём число активных пользователей в месяц превысило 180 миллионов, а число подписчиков Office 365 выросло на 12 % до — 34,2 млн человек. При этом доход от «постоянных» лицензий упал на 19 %.

Доход от интеллектуальных облачных вычислений вырос на 22 % до $9,7 млрд, а операционный доход — на 21 % до 3,2 миллиарда долларов. Общий доход от серверных продуктов и облачных услуг увеличился на 27 %, от Azure — на 73 %, а серверных продуктов — на 7 %. Последнее обусловлено устареванием серверных ОС. База Enterprise Mobility выросла на 53 %, и теперь через службу обслуживается более 100 миллионов рабочих мест. Доход от корпоративных услуг вырос на 4 %.

Также рост показали OEM-системы. Выручка от Windows Pro выросла на 15 %, а доход от подписки на Windows и услуг — на 18 %. Игры показали рост на 5 % до $2,4 млрд, а программное обеспечение и услуги — на 12 %. Количество активных пользователей Xbox Live в месяц также выросло на 7 % до 63 миллионов. «Поисковый» доход вырос на 12 %.

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