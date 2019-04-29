В «Лаборатории Касперского» подсчитали количество хакеров в мире

Эксперты из «Лаборатории Касперского» сообщили, что в мире насчитывается несколько десятков тысяч хакеров, которые входят в 14 объединений. Наибольшее число киберпреступников занимается атаками на финансовые учреждения и структуры — банки, компании и определённых лиц. А вот самыми технически оснащёнными являются разработчики шпионского софта.

Между собой хакеры взаимодействуют на закрытых форумах, куда попасть не так просто. За доступ нужно заплатить. Другой вариант — поручительство от человека с репутацией. Причём проверять новичка будет тот, кто поручится за него. В случае же провала пригласившего ждёт серьёзное наказание.

В «Лаборатории Касперского» есть сотрудники, которые имеют доступ на такие форумы, однако этому предшествует многолетняя подготовка. А учётные записи таких пользователей тщательно оберегаются, чтобы их не заблокировали. При этом работа зачастую состоит в обучении сотрудников.

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