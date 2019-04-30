beCloud завершил работы по строительству сети 4G в минском метрополитене

beCloud завершил строительство инфраструктуры сети и готов к включению 4G в перегонах минского метро от станции «Каменная горка» до станции «Фрунзенская». Кроме того, оператор завершает работы по строительству сети в перегонах между станциями «Академия наук» и «Московская», а также «Борисовский тракт» и «Уручье».

От «Каменной горки» до «Фрунзенской» полностью завершены все необходимые работы, произведен монтаж коммуникаций, установлены радиомодули, на данный момент технические специалисты проводят измерения скорости передачи данных (тестирование производится в ночное время).

«В ближайших планах компании - освоить все перегоны столичного метрополитена при соответствующей потребности со стороны мобильных операторов, - отмечает генеральный директор beCloud Олег Седельник. -За последние пять месяцев трафик мобильного интернета 4G значительно вырос, среднесуточная скорость передачи данных составляет порядка 20 Мбит/сек. Ежедневно клиенты мобильных операторов, подключенные к сети 4G beCloud, качают почти 700 ТБ данных, по объему это сравнимо с 140 000 художественных фильмов в качестве 4K».

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