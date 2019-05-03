Google будет автоматически удалять данные пользователей

Google запустила функцию автоматического удаления персональных данных пользователей. Она позволяет стереть информацию об активности и местоположении. Заработает она уже в ближайшие недели.

На выбор доступны следующие варианты: удалять данные каждые три месяца, каждые 18 месяцев или по требованию пользователя. Ранее же пользователям была доступна только возможность удалить данные вручную.

Google хранит историю приложений и веб-поиска, историю местоположения, историю голосового управления, информацию с устройств, историю поиска и просмотров YouTube. При желании сбор данной информации можно запретить в настройках аккаунта.

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!