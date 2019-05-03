МТС снижает цены на младшие флагманы Huawei

МТС делает популярные модели Huawei P20 lite и Huawei Mate 20 lite еще дешевле.

Смартфон Huawei P20 Lite является упрощенной версией флагмана 2018 года. Он стал прекрасным образчиком того, как надо делать смартфоны подобного типа. У своего “старшего” собрата эта модель позаимствовала схожий дизайн и умение делать прекрасные фото благодаря основной двойной камере на 16+2Мп и высокотехнологичной фронталке на 16 Мп. Вместе с тем, Huawei P20 Lite получил достаточно высокую производительность. Новая цена на него составит 549 рублей. Ежемесячный платеж по рассрочке на год уменьшился до 49,90 рубля, а по рассрочке на 2 года – до 23,86 рубля.

Красавца Huawei Mate 20 Lite и вовсе по внешнему виду сложно уличить в том, что это упрощенная версия. Его флагманский дизайн мало кого оставит равнодушным, а мощная техническая начинка позволит без проблем запускать самые требовательные к ресурсам игры и приложения. Также он снабжен еще более впечатляющими камерами: основной с двойным фотомодулем на 20+2Мп и фронталкой на 24 Мп. Huawei Mate 20 Lite теперь можно приобрести всего за 639 рублей. При покупке же в рассрочку на год ежемесячный платеж за него снизится до 58,09 рубля, а при рассрочке на 2 года – до 27,78 рубля.

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