Криптобиржа Currency.com выходит в релиз

Currency.com – первая в мире регулируемая биржа токенизированных активов – успешно завершила бета-тестирование и начала работать для широкого круга инвесторов.

С начала мая также доступно мобильное приложение Currency.com для пользователей как Apple App Store, так и Google Play Market. Теперь крипто-трейдеры могут инвестировать и торговать токенизированными ценными бумагами прямо с мобильного телефона, в любом месте, в любое время.

С мая в Currency.com более 1000 токенизированных биржевых активов становятся доступными для частных и институциональных инвесторов по всему миру (с перечнем Запрещенных юрисдикций можно ознакомиться здесь).

Пользователи Currency.com могут отслеживать базовые рыночные цены самых популярных финансовых инструментов, покупать и продавать их. Например, можно купить токен APPLE.CX, отражающий актуальную цену акции Apple на бирже Nasdaq. Токены можно покупать за Bitcoin, Ethereum или фиатные валюты, также предоставляется возможность торговать ими с левереджем.

Currency.com была запущена в тестовой версии 15 января 2019 года, но уже смогла показать спрос крипто-инвесторов на прямой доступ к традиционным финансам. С момента запуска платформы в январе 2019-го было получено более 150 тыс. заявок на регистрацию. На данный момент месячный объем торгов на бирже составляет $26 млн в месяц и растет далее.

Инфраструктурный партнер Currency.com – компания Capital.com, которая разработала уникальную в мировом масштабе инвестиционную платформу и авторизована ведущими европейскими финансовыми регуляторами FCA и CySEC. При всей сложности используемых в основе работы платформы технологий, Currency.com предоставляет максимально простой и удобный для пользователя дизайн и функционал.

Платформа, запущенная сегодня в полноценном режиме работы, протестирована и спроектирована с учетом потребностей более 5000 пользователей бета-версии. Currency.com получила большое количество различных отзывов, которые уже помогли улучшить работу криптобиржи.

Currency.com также представляет реферальную программу, которая поощряет активных пользователей платформы, приглашающих в платформу друзей: они будут получать 50% от комиссий приведенного друга в течение шести месяцев. Выплаты комиссий – еженедельные.

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