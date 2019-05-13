Бэкдор группировки Turla позволяет редактировать письма на серверах Microsoft Exchange

Международная антивирусная компания ESET сообщает подробности о кибератаках известной хакерской группировки Turla. Бэкдор LightNeuron, который используют киберпреступники, позволяет установить практически полный контроль над почтовыми серверами Microsoft Exchange.

Вредоносная программа LightNeuron была установлена на почтовых серверах министерства иностранных дел одной из восточноевропейских стран и дипломатического представительства на Ближнем Востоке. Эксперты ESET также обнаружили следы вредоносной активности в Бразилии.

Получив доступ к транспортному агенту Microsoft Exchange, злоумышленники могли читать и блокировать письма, заменять вложения и редактировать текст, а также писать и рассылать сообщения от имени сотрудников организации.

Вредоносная активность злоумышленников была скрыта в специально созданных PDF-документах и JPG-изображениях — связь с бэкдором осуществлялась путем направления запросов и команд через эти файлы.

Эксперты ESET отмечают, что очистить почтовый сервер от бэкдора LightNeuron не так просто: удаление вредоносных файлов не приносит результатов. Более того, может привести к нарушению работы Microsoft Exchange.

LightNeuron присутствует в арсенале Turla как минимум с 2014 года. Есть основания полагать, что данный бэкдор также применяется для Linux-систем.

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