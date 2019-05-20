Mozilla выпустила бета-версию мобильного браузера Fenix

Компания Mozilla выпустила функциональную бета-версию мобильного браузера Fenix, созданного для замены Firefox. Обозреватель доступен для скачивания под ОС Android из магазина приложений Google Play – он распространяется на бесплатной основе.

Переход от мобильного Firefox к Fenix обусловлен низкой популярностью первого, отметили в компании. В мобильном сегменте доля браузера по состоянию на апрель 2019 г, согласно статистике StatCounter, не превышает 0,33% против 56,01% у Chrome и 4,21% у Opera.

Для загрузки Fenix из Google Play требуется сперва зарегистрироваться в качестве бета-тестера и присоединиться к сообществу Fenix Nightly Google. После этого доступ к бете будет открыт, и каждый скачавший также будет получать автоматические обновления по мере выхода новых версий. Также Fenix можно загрузить из APK Mirror и установить вручную, и в этом случае регистрация в сообществах девелоперов не потребуется. Такой способ лишает возможности получения обновлений «по воздуху». Сроки появления стабильной версии Fenix разработчики не разглашают.

Mozilla позиционирует Fenix в качестве более удобного и стабильного браузера в сравнении с мобильным Firefox. В первую очередь разработчики подвергли изменениям интерфейс приложения, переработав систему управления вкладками и сразу добавив темную тему, которую многие продвигают в качестве модной функции, как, например, Google в новой ОС Android 10 Q.

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