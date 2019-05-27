В Беларуси создается платежный сервис ID pay на базе ID-карты

В Беларуси идет работа по созданию платежного сервиса ID pay на базе ID-карты. Об этом сообщил начальник республиканского удостоверяющего центра РУП «Национальный центр электронных услуг» Владимир Басько в ходе конференции Digital Identity Day 27 мая, сообщает ПраймПресс.

По словам Басько, ID-карта, внедрение которой планируется в 2020 г, будет иметь в себе белорусские криптографические элементы с сертификатами открытых ключей, выданных удостоверяющим центром. Поэтому физлицо при замене паспорта будет получать средства идентификации электронной цифровой подписи для ее последующего применения.

Он добавил, что о стоимости сервиса говорить преждевременно, так как не все компоненты системы созданы.

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Опубликовал: KVbot,

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