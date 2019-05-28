Представлен ноутбук RedmiBook 14

Бренд Redmi, созданный китайской компанией Xiaomi, официально представил свой первый портативный компьютер — ноутбук под названием RedmiBook 14.

Устройство получило 14-дюймовый дисплей с разрешением 1920 × 1080 пикселей (формат Full HD). Яркость составляет 250 кд/м2, угол обзора по горизонтали — 178 градусов. Портативный компьютер может комплектоваться процессором Intel Core i7-8565U или Core i5-8265U. Объём оперативной памяти DDR4-2133 составляет 8 Гбайт.

Покупатели смогут выбирать между модификациями с твердотельным накопителем вместимостью 256 Гбайт и 512 Гбайт. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac 2×2 (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.0. Графическая подсистема использует ускоритель NVIDIA GeForce MX250 с 2 Гбайт памяти GDDR5. Для вывода изображения на внешний монитор или телевизор предусмотрен интерфейс HDMI.

Ноутбук выполнен в металлическом корпусе с габаритами 323 × 228 × 17,95 мм. Вес составляет приблизительно 1,5 килограмма. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 10 часов.

На портативный компьютер установлена операционная система Windows 10. Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене от 580 долларов США.

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