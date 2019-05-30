Mail.ru Group представила новый игровой бренд My.Games. Под ним объединятся игровые проекты холдинга. Раньше игровые проекты компании выходили под бредами Mail.ru Group и My.com.

Над изданием и разработкой игр в My.Games будут работать 11 студий холдинга со штатом в 1500 сотрудников. В компании уточнили, что свою работу также продолжит инвестиционное подразделение MRGV.

Игровой бизнес приносит Mail.ru Group около трети выручки: в первом квартале 2019 года на этот бизнес пришлось $102 млн от $304 млн общей выручки. Холдинг развивает более 60 проектов, в том числе игры Hustle Castle, War Robots, Warface и другие.

Одновременно с запуском бренда в компании рассказали, что My.Games приобрела контрольный пакет акций студии Panzerdog, разработчика шутера Tacticool. В 2018 году MRGV инвестировало в студию €800 тысяч.

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