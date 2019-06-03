Функция блокировки рекламы в Chrome останется только для корпоративных пользователей

Еще в январе текущего года Google предложила внести изменения в API браузера Chromium, которые не совместимы с большинством существующих блокировщиков рекламы. Сейчас расширения вроде uBlock Origin и Ghostery сами блокируют контент на лету, в новой же системе они не cмогут блокировать события, а только просматривать их. Вместо этого расширениям предлагается сообщать браузеру о тех событиях, которые они хотят заблокировать. По мнению Google, это поможет ускорить загрузку страниц, а также защитит приватность.

Разработчики расширений тогда выступили категорически против предлагаемых изменений. Кроме того, по результатам исследований выяснилось, что ускорение загрузки совершенно мизерное. В итоге, Google решила отложить введение новых API.

Но сейчас Google немного cкорректировала свою позицию. Она все-таки внедрит новую версию API, а нынешнюю функциональность оставит только для платных корпоративных пользователей (корпоративные клиенты могут разрабатывать и устанавливать собственные расширения Chrome, поэтому и сторонние блокировщики рекламы у них тоже будут работать). Для остальных пользователей позиция Google остается неизменной: блокировщикам контента придется переключиться на менее эффективную систему API.

Ранее Реймонд Хилл, автор uBlock Origin и uMatrix, уже объяснял, что его расширения не смогут существовать, если будут приняты изменения. Аналогично высказались разработчики F-Secure, NoScript, Ermes Cyber Security и других расширений. У нового API довольно жесткие ограничения на количество правил (30000), чего недостаточно даже для отработки одного только популярного списка EasyList. Также в новом API не поддерживаются некоторые другие возможности: блокировка мультимедийных элементов большого размера, отключение выполнения JavaScript путем введения директив Content-Security-Policy и удаление исходящих заголовков куки.

"Чтобы Chrome вырос до текущей пользовательской базы, он должен был поддерживать блокировщики контента, самые популярные расширения для любого браузера, – пишет Хилл. – Стратегия Google заключалась в том, чтобы найти оптимальную точку между двумя целями: увеличить пользовательскую базу Chrome и предотвратить блокировку контента, которая наносит вред бизнесу". Теперь, когда Chrome стал доминирующим браузером, появилась возможность сдвинуть баланс между двумя целями в сторону основного бизнеса Google - получения дохода от рекламы.

В ответ на вновь поднявшуюся волну возмущения разработчиков представители Google ответили, что позиция компании не окончательная, консультации с сообществом еще не закончены.

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