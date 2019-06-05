Seagate выпустила HDD рекордного объема

Известный производитель жестких дисков, компания Seagate объявила о начале поставок винчестеров Exos X16 с емкостью 16Тб, предназначенных для дата-центров.

Согласно спецификациям, накопитель Exos X16 выполнен в форм-факторе 3.5" и имеет 9 пластин. Скорость вращения шпинделя составляет 7200 об/мин. Встроенный кэш DRAM имеет объем 256Мб, скорость передачи данных достигает 260 Мб/с.

Exos X16 разработан для использования в серверах, на что указывает весьма низкий процент вероятности ежегодного выхода из строя - 0.35%.

Также Seagate вскоре планирует представить модели аналогичной емкости и в линейках Ironwolf и Ironwolf Pro, предназначенных для малого и среднего бизнеса, а также обычных пользователей.

Заявленная цена на диски будет составлять порядка $600-650 за экземпляр.

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