Xiaomi, Vivo и Oppo тестируют новую ОС Huawei

Как известно, компания Huawei сейчас занимается созданием собственной операционной системы Hongmeng для замены Android, от которой ее изолировали санкции США. Как сообщает издание China Global Times, крупнейшие китайские производители Xiaomi, Oppo и Vivo также начали тестировать эту ОС.

Представитель одной из компаний уже сделал заявление, что Hongmeng "быстрее Android на 60%", но отказался от комментариев, будут ли производители использовать ее на своих аппаратах.

Ожидается, что новая система будет запущена в Китае в ближайшие месяцы. Дебют ОС состоится в следующем флагмане Huawei Mate 30, хотя это может быть и Huawei P40.

Если заинтересованность в альтернативе Android ведущих игроков рынка смартфонов подтвердится, это обернется для Google большими проблемами, ведь именно китайские гиганты играют существенную роль в поддержке популярности Android.