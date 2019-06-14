У "Белтелекома" снова есть гендиректор

С сегодняшнего дня у "Белтелекома" появился новый генеральный директор. Им стал Юрий Петрученя.

До этого Юрий Николаевич с 2005 года руководил минским филиалом государственного монополиста. На своем посту он будет заниматься вопросами производственно-хозяйственной, финансово-экономической, международной деятельности и пр.

Напомним, что прошлый генеральный директор, Сергей Сиводедов, более месяца назад был задержан за взятку в размере 15.000 евро. В ходе следствия у него нашли еще около полумиллиона долларов наличными, а на 3 квартиры и земельный участок с жилым домом был наложен арест.