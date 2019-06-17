Американские чипмейкеры пытаются смягчить санкции против Huawei

Несколько американских компаний-производителей чипов, в числе которых Qualcomm и Intel, активно лоббируют в американском правительстве смягчение санкций в отношении Huawei.

Компании акцентируют внимание на том, что потребительская продукция Huawei – смартфоны, ноутбуки и т.п. – вряд ли представляет угрозу национальной безопасности наравне с телекоммуникационным оборудованием.

Но, как нетрудно догадаться, чипмейкеры переживают вовсе не за Huawei, а за собственные финансовые показатели. По данным аналитиков, из $70 млрд, которые китайский технологический гигант в прошлом году потратил на закупку компонентов, $11 млрд получили именно американские производители.