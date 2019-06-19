76 телеканалов и сериалы HBO: новый сервис Kinomax от МТС

Абонентам МТС стал доступен новый сервис Kinomax. Пользователи получат доступ к онлайн-телевидению, виртуальным кинозалам и популярным сериалам от "Амедиатеки".

В сервис Kinomax включено 76 телеканалов: новостные и развлекательные, для детей и любителей спорта. Кроме того, абоненты сервиса могут купить подписку на "Амедиатеку" и смотреть новые сериалы сразу после мировой премьеры. Мобильный и фиксированный интернет-трафик МТС при использовании сервиса не расходуется.

Из полезных опций нового сервиса – функция "родительский контроль", удобный поиск, возможность создать свой плейлист из архивов передач и устроить киносеанс одновременно на четырех устройствах. Кроме того, передачи, фильмы и сериалы можно ставить на паузу и просматривать из архива, в котором контент сохраняется в течение недели.

Первые 7 дней пользоваться сервисом можно бесплатно. Затем стоимость подписки на "ТВ от Kinomax" составит 0.37 руб. в сутки, на контент "Амедиатеки" – 0.47 руб. в сутки.