Цукерберг все меньше нравится своим коллегам

Сервис Glassdoor опубликовал ежегодный рейтинг 100 лучших американских бизнес-руководителей. Из них 27 представляют технологические компании.

Возглавил рейтинг Пэт Гелсингер из компании VMware. Шантану Нарайен из Adobe очутился на 5-й строчке, глава Microsoft Сатья Наделла – на 6-й, руководитель LinkedIn Джефф Вайнер – на 8-й.

Одним из тех, кто значительно улучшил свои позиции, стал генеральный директор Apple Тим Кук. В 2016 году он был на 8-м месте, в 2017 – рухнул на 53-е место, а в 2018 чудом не выпал из рейтинга, зацепившись за 96-ю строчку. В текущем году он поднялся сразу на 27 позиций – до 69-го места.

В противоположность ему глава Facebook Марк Цукерберг растерял популярность в глазах своих сотрудников, опустившись с 16-го места на 55-е. Гендиректор Google Сундар Пичай демонстрирует стабильность, мигрировав с 45-го на 46-е место.