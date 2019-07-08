Huawei: Hongmeng OS быстрее Android и MacOS

Генеральный директор и основатель Huawei Рен Чжэнфэй заявил, что собственная операционная компании, известная под названием Hongmeng OS, быстрее Android и порадует таким же разнообразием приложений. При этом новая система будет поддерживать не только смартфоны, но и планшеты, компьютеры, серверные устройства, маршрутизаторы и коммутаторы.

Также, по его словам, HongmengOS будет быстрее MacOS, имея задержку обработки менее 5 мс. Все это позволяет предположить, что новая ОС Huawei составит конкуренцию Fuchsia OS от Google, которая выйдет не раньше 2020 года.

Кроме этого, глава Huawei отметил, что компания не планирует останавливать работу над HongmengOS несмотря на грядущее смягчение американских санкций в отношении компании.