Корпорация Microsoft анонсировала скорый отказ от поддержки классических интернет-игр, поставляемых с операционными системами Windows ME, Windows XP и Windows 7.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте сообщества Microsoft Commuity от лица команды Windows Gaming, развлекательные программы для Windows XP и ME: шашки, пики, червы, реверси, нарды и го - перестанут работать с 31 июля 2019 г. Версии перечисленных игр для Windows 7 станут недоступными 22 января 2020 г. – неделю спустя после завершения срока официальной поддержки данной ОС.

Пользователей Windows 10 изменения не коснутся, поскольку данная версия ОС поставляется без предустановленных игр, за исключением набора карточных игр – Microsoft Solitaire Collection. Аналоги классических игровых приложений из Windows 7 можно найти в магазине Microsoft Store.