Xiaomi представит новый смартфон за 7000 долларов

Вице-президент Xiaomi Ману Кумар Джейн объявил о выпуске лимитированной серии смартфонов Redmi K20 Pro (Xiaomi Mi 9T Pro для европейского рынка). Соответствующее сообщение Джейн опубликовал в своем твиттере.

Модель получила название Redmi K20 Pro Signature Edition. Об аппаратных отличиях информация не приводится. Гаджет по-прежнему имеет 6,4-дюймовый AMOLED- экран с разрешением Full HD+ и работает на базе процессора Snapdragon 855. Также в нем установлены 48-мегапиксельная основная камера, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

Судя по всему, главной фишкой устройства станет только его оформление — смартфон выполнен из чистого золота и алмазов, а также получил ребристую поверхность на задней крышке.