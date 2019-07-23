Honor 9X и 9X Pro представлены официально

Принадлежащий компании Huawei бренд Honor официально представил смартфоны 9X и 9X Pro.

Аппараты имеют идентичный дизайн. Они оборудованы дисплеем Full HD+ (2340 × 1080 точек) с диагональю 6,59 дюйма и соотношением сторон 19,5:9. У экрана нет ни выреза, ни отверстия в верхней части. Фронтальная камера выполнена в виде выдвижного модуля с 16-мегапиксельным сенсором (f/2,2).

Основой смартфонов служит фирменный 7-нанометровый процессор Kirin 810. Чип содержит два ядра ARM Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,27 ГГц и шесть ядер ARM Cortex-A55 с частотой до 1,88 ГГц, нейропроцессорный модуль и графический ускоритель ARM Mali-G52 MP6 GPU.

Модель Honor 9X располагает двойной основной камерой с модулями на 48 млн пикселей (f/1,8) и 2 млн пикселей. Версия Honor 9X Pro получила тройную тыльную камеру, которая в дополнение к упомянутым модулям включает 8-мегапиксельный блок.

Смартфоны наделены боковым сканером отпечатков пальцев, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0 LE, приёмником GPS/ГЛОНАСС, портом USB Type-C и слотом microSD.

Габариты составляют 163,1 × 77,2 × 8,8 мм, вес — 206 граммов. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Операционная система — Android 9.0 (Pie) с надстройкой EMUI 9.1.1.

Покупателям будут предлагаться следующие версии смартфонов (объём оперативной памяти / вместимость флеш-накопителя):