Внесены изменения в положение о ПВТ, утвержденное декретом №12

С 1 января 2019 года Налоговый кодекс Республики Беларусь действует в новой редакции.

Внесены изменения в Положение о Парке высоких технологий, утвержденное Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12.

Изменения изложены в подпункте 1.2 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 16 июля 2019 г. № 4 «Об изменении декретов Президента Республики Беларусь». С текстом можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

 

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Опубликовал: KVbot,

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