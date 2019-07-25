Xiaomi показала новый бюджетный ноутбук RedmiBook 14

Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3. Ноутбук ничем не отличается от других версий RedmiBook 14, только процессором и памятью, сообщает Gizchina. В нем стоит тот же 14-дюймовый дисплей с Full HD разрешением, за счет маленьких рамок экран занимает 81,2% поверхности. Корпус выполнен из металла, толщина — 17,95 мм.

Главный предмет экономии — процессор, компания выбрала бюджетный Intel Core i3-8145U восьмого поколения. Оперативной памяти стоит всего 4 ГБ, зато SSD-накопитель на 256 ГБ. В продаже остаются модели с Core i5 и i7.

У RedmiBook 14 есть стандартный набор разъемов — три полноценных USB-A, один HDMI и один 3,5 мм для наушников. При этом у ноутбука нет ни одного современного USB Type-C, для зарядки используется обычный круглый разъем питания. Производитель обещает 10 часов автономности, есть поддержка быстрой зарядки — 50% всего за 34 минуты.

Продажи RedmiBook 14 с Core i3 анонсированы только для Китая, за пределами страны ноутбук пока не продается.