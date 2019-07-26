МТС снижает цены на Honor 8X

В сети салонов и интернет-магазине МТС снижены цены на смартфон Honor 8X. Смартфон идет от 21,69 белор. рублей в месяц.

Смартфоны из серии X у бренда Honor обычно сочетают в себе некоторые «фишки» флагманов, хорошие технические характеристики и демократичные цены. Honor 8X не стал исключением.

Honor 8X получил экран с диагональю в 6,5-дюйма и разрешением FullHD+. Он занимает более 91% площади фронтальной панели. Радует взгляд корпус с градиентным эффектом и 15 слоями стекла, благодаря которому аппарат выглядит словно смартфон премиум-класса.

Оба сенсора двойной камеры на 20+2 Мп обладают высокой светочувствительностью и насыщенной цветопередачей. Система искусственного интеллекта автоматически распознает до 22 категорий объектов и до 500 сценариев, а затем автоматически перестраивает настройки камеры, чтобы сделать снимок лучше. Запоминающиеся селфи поможет сделать фронтальная камера на 16 Мп.

Актуальными приложениями с комфортом позволяют пользоваться мощный 8-ядерный процессор HiSilicon Kirin 710 и 4 ГБ оперативной памяти. Емкого аккумулятора на 3750 mAh может хватить на двое суток автономной работы. Также аппарат оснащен системой распознавания лица, сканером отпечатков пальцев и модулем бесконтактной оплаты NFC.

При покупке единым платежом Honor 8X подешевел на 50 рублей, и сейчас его можно приобрести за 499 белор. рублей. Ежемесячный платеж по рассрочке на год снизился до 45,36 белор. рублей, а по рассрочке на 2 года – до 21,69 белор. рублей.