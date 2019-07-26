Huawei анонсировала 16,1-дюймовый MagicBook Pro, который составит конкуренцию грядущему 16-дюймовому ноутбуку Apple.

Новинка доступна в нескольких конфигурациях. Базовая версия оснащается процессором Intel Core i5, старшая - Core i7. Объем оперативной памяти составляет 8/16 Гбайт, твердотельной – 512 Гбайт или 1 Тбайт. За графику отвечает видеокарта NVIDIA GeForce MX250 с 2 Гбайтами памяти.

Главной особенностью устройства является встроенная в клавиатуру веб-камера, которая выезжает по нажатию кнопки и скрывается, когда не используется. Стоимость 16-дюймового ноутбука Huawei MagicBook Pro начинается от $710.