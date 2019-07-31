МТС проводит распродажу смартфонов Huawei

В сети салонов и интернет-магазине МТС снизились цены на ряд смартфонов производителя Huawei. Самое большое снижение цен коснулось Huawei Mate 10 Pro. Он подешевел на 231 белор. рубль.

Huawei Mate 10 Pro прославился как смартфон, в котором был установлен первый в мире процессор с алгоритмами искусственного интеллекта. Благодаря корпусу из стекла и металла, технологичной двойной камере от Leica на 12+20 Мп и высокопроизводительной начинке он все еще остается аппаратом премиального уровня. Сейчас стоимость устройства снизилась до 999 белор. рублей.

Huawei Mate 20 Pro, улучшенная версия прошлогоднего флагмана, примечательна изогнутым дисплеем, поддержкой сверхбыстрой зарядки, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев и наличием защиты от пыли и влаги класса IP68. Традиционно удачная ему досталась камера, которая состоит из 3 фотомодулей и расположена по центру тыльной стороны корпуса. Этот смартфон подешевел на 200 белор. рублей, и теперь его можно приобрести за 1799 белор. рублей.

Huawei Mate 20 Lite даже не дает намека на то, что это упрощенная версия флагмана. Выверенный дизайн с четкими линиями и обводами мало кого оставит равнодушным, а мощная техническая начинка позволяет запускать самые требовательные к ресурсам игры и приложения. Аппарат снабжен впечатляющими камерами: двойной фотомодуль на 20+2Мп и фронталка на 24 Мп. Стоимость смартфона стала выгоднее на 50 белор. рублей и теперь составляет 549 белор. рублей.