В МТС обновился модельный ряд планшетов Lenovo

В Беларуси сети салонов и интернет-магазине МТС произошло существенное обновление линейки планшетов Lenovo. В продаже появились сразу 5 новых моделей.

Ассортимент МТС пополнился планшетами Lenovo Tab P10 TB-X705L, Lenovo Tab M10 TB-X605L, Lenovo Tab E10 TB-X104F, Lenovo Tab 4 8 TB-8504X и Lenovo Tab 4 8 TB-8304F1.

Планшет Lenovo Tab P10 TB-X705L выглядит как премиальное устройство благодаря удачному сочетанию стеклянных панелей и объединяющей их металлической рамки. Он оснащен 10-дюймовым экраном с разрешением 1920х1200. Аккустическая система из четырех динамиков выдает очень насыщенный и качественный звук. Все актуальные приложения позволят запускать 3 Гб оперативной и 32 Гб постоянной памяти. В комплекте идет док-станция Lenovo Smart Dock, которая превращает планшет в центр умного дома с поддержкой Amazon Alexa.

Приобрести Lenovo Tab P10 TB-X705L можно за 789 белор. рублей. Ежемесячный платеж при рассрочке на 1 год составит 71,72 рублей, при рассрочке на 2 года – 34,30 рублей.

Модель Lenovo Tab M10 TB-X605L 3/32 Гб является упрощенной версией Lenovo Tab P10. При равных габаритах и поддержке Lenovo Smart Dock, он отличается от предыдущей модели наличием двух стереодинамиков и классическим пластиковым корпусом. Он также нацелен не на индивидуальное, а преимущественно на семейное использование. Каждый член семьи может создать свой отдельный профиль и входить в него по отпечатку пальца. Детский режим поддерживает функцию родительского контроля.

Lenovo Tab M10 TB-X605L 3/32 Гб доступен за 569 белор. рублей. При рассрочке на год ежемесячный платеж составит 51,72 рублей, при рассрочке на 2 года – 24,73 рублей.

Lenovo Tab E10 TB-X104F получил 10-дюймовый дисплей с разрешением 1280х800. Высокое качество звука обеспечивают два фронтальных динамика. Высокое быстродействие при наличии 1 Гб оперативной памяти и 16 Гб постоянной памяти – операционная система Android Go, которая позволяет комфортно пользоваться приложениями на устройствах со скромными техническими характеристиками.

Продается Lenovo Tab E10 TB-X104F по цене 349 белор. рублей. При рассрочке на год ежемесячный платеж составит 31,72 рублей, при рассрочке на 2 года – 15,17 рублей.

Lenovo Tab 4 8 TB-8504X поддерживает установку 2 сим-карт. Его 8-дюймовый экран стандарта HD позволяет наслаждаться изображением высокого качества. А мощный 4-ядерный процессор, 2 Гб оперативной и 16 Гб внутренней памяти справится со всеми повседневными задачами. Приобрести устройство можно за 349 белор. рублей.

8-дюймовый Lenovo Tab 4 8 TB-8304F1 позволит пользоваться всеми мультимедийными возможностями планшета без существенных трат из семейного бюджета. Для просмотра видео, прослушивания музыки, серфинга в интернете и общения в соцсетях достаточно будет 1 Гб оперативной и 16 Гб постоянной памяти. А компактные размеры позволят брать его с собой куда угодно. Стоимость этой модели – 289 белор. рублей.