ПВТ предлагает белорусским учителям бесплатно выучить Scratch

Объявляется набор слушателей на бесплатный обучающий онлайн-курс ”Scratch 3.0 для начинающих“, проводимый при поддержке Парка высоких технологий.

Главным преимуществом языка Scratch является его простота, доступность и наглядность. Даже младшие школьники на первом занятии уже могут создавать свою первую анимированную историю, а учащиеся 5-6 классов – простую компьютерную игру. Кроме того, Scratch можно использовать для визуализации явлений, законов, различных моделей при изучении математики, биологии, географии, физики и других предметов.

В первую очередь данный курс будет интересен:

учителям начальной школы и учителям-предметникам, которые никогда не программировали, и хотят познакомиться с новыми возможностями использования ИТ на своих предметах.

учителям, которые планируют проведение факультативных занятий по Scratch в новом 2019/2020 учебном году

Программа курса состоит из 12 занятий, разделенных на 5 учебных модулей. Каждый модуль завершается выполнением теста для самоконтроля. Структура и материалы курса "Scratch для начинающих" разработаны таким образом, что слушатели могут самостоятельно, освоить базовые понятия и получить первичные навыки программирования в среде Scratch. Завершается курс финальным творческим заданием в ходе которого выпускники самостоятельно создают свою первую компьютерную игру на Scratch.