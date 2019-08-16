В Минске запустили сервис шеринга пауэрбанков. Взять портативную батарею для зарядки смартфона или другого мобильного гаджета можно в автоматах, которые установили на улице Октябрьская, станциях метро Немига и Молодежная.

Сервис «Бери заряд» обойдется в Беларуси в 1 рубль за час или два рубля за сутки. Предупреждают, что стоимость аренды в различных местах может отличаться. Деньги списываются с банковской карты. Максимальный срок аренды составляет 30 дней, после чего аккумулятор считается выкупленным.

Чтобы взять батарею в аренду, нужно зарегистрироваться на сайте сервиса, указать тип разъема. После этого можно подойти к любому аппарату, выдающему зарядки, и ввести номер аппарата. Указать данные карты и подтвердить их, получив смс от банка. Далее ожидать у аппарата выдачи батареи.

Под таким же брендом аналогичный сервис уже действует в Москве.