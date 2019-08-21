Denuvo создала новую защиту для игр на мобильных платформах

Компания Denuvo, занимающаяся созданием и развитием одноимённой DRM-защиты, представила новую программу для мобильных видеоигр. По словам разработчиков, она поможет защитить от взлома проекты для мобильных систем.

Разработчики сообщили, что новый софт не позволит хакерам подробно изучить файлы. Благодаря этому студии смогут сохранить доходы с мобильных видеоигр. По их словам, она будет работать круглосуточно, а её внедрение не потребует серьёзных усилий.

Ожидается, что в мобильной защите Denuvo будут настраиваемые уровни защиты, защита от перехвата данных, проверка целостности файлов и многое другое. Повлияет ли это на производительность устройств, пока неизвестно. Напомним, что DRM-защита на PC в различных случаях снижает производительность игр.