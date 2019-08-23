Обнаружена фишинговая атака на пользователей Apple

Международная антивирусная компания ESET обнаружила новую фишинговую кампанию, нацеленную на пользователей продукции Apple. Мошенники рассылали письма, где требовали от получателей «верифицировать» персональные данные после недавнего восстановления доступа к Apple ID.

При переходе по ссылке из письма пользователь попадал на фишинговый сайт с формой для ввода данных, замаскированный под официальную страницу Apple.

После ввода e-mail и пароля от личного кабинета на экране появлялось уведомление о том, что привязанная к Apple ID карта заблокирована. Следом пользователю предлагалось «подтвердить данные» — то есть ввести всю личную информацию и реквизиты банковской карты.

Эксперты ESET полагают, что целью кампании является получение персональных данных, а также доступ к банковским счетам пользователей.

Стоит отметить адресность атаки — письмо нацелено на пользователей, которые недавно восстанавливали доступ к Apple ID. Благодаря этому жертвы фишинга проникались доверием к мошенникам.