Объявлены лучшие игры выставки Gamescom 2019

Амбициозная игра, разработанная Media Molecule эксклюзивно для PlayStation 4, привлекла к себе огромное количество внимания в рамках прошедшей выставки Gamescom 2019, получив в общей сложности три награды. В том числе и “Лучшая игра Gamescom 2019”.

В рамках Gamescom 2019 можно было увидеть интересные игры, в результате чего мы имеем следующий список победителей в различных номинациях на Gamescom 2019 Awards: