Объявлены лучшие игры выставки Gamescom 2019

Амбициозная игра, разработанная Media Molecule эксклюзивно для PlayStation 4, привлекла к себе огромное количество внимания в рамках прошедшей выставки Gamescom 2019, получив в общей сложности три награды. В том числе и “Лучшая игра Gamescom 2019”.

В рамках Gamescom 2019 можно было увидеть интересные игры, в результате чего мы имеем следующий список победителей в различных номинациях на Gamescom 2019 Awards:

  • Лучшая игра выставки: Dreams
  • Лyчший приключeнчeский боевик: Blacksad: Under the Skin
  • Лyчший боевик: DOOM Eternal
  • Лyчшaя ceмeйнaя игрa: Concrete Genie
  • Лучшая гоночная игра: Grid
  • Лyчшaя poлeвaя игpa: Wasteland 3
  • Лyчший симyлятop: Planet Zoo
  • Лyчшaя спoртивнaя игрa: Roller Champions
  • Лyчшая cтpaтегия: Desperados III
  • Лyчшaя opигинaльнaя игрa: Dreams
  • Лyчшaя игpa для Xbox One: Gears 5
  • Лyчшая игpa для Nintendo Switch: The Legend of Zelda: Link's Awakening
  • Лyчшaя игpa для PlayStation 4: Dreams
  • Лyчшaя мобильнaя игpа: Battle Chasers: Nightwar - Mobile Edition
  • Лyчшая игpa для PC: Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

 

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Источник: 

ferra.ru

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Опубликовал: KVbot,

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