Игра Pagan Online вышла в релиз

Pagan Online, ролевой боевик с видом сверху от Wargaming и Mad Head Games, официально вышел в Steam и Wargaming.net. Игра доступна во всем мире за исключением Кореи. За несколько месяцев в раннем доступе, прислушиваясь к запросам игроков, разработчики сделали Pagan Online одной из самых захватывающих Hack-n-Slash Action RPG, которая выглядит знакомо, но играется по-новому благодаря уникальным игровым персонажам и сражениям, способным бросить вызов даже самым опытным игрокам.

Pagan Online выходит в официальный релиз со множеством нового контента, включая новых игровых персонажей (всего 10), новые зоны (всего 5), новые акты сюжетной кампании (всего 8). Основываясь на запросах игроков, система добычи, ремесленничества и развития персонажа были полностью переработаны, а также было добавлено множество новых элементов игры, включая новые способности для каждого игрового персонажа, комплекты экипировки с бонусами, улучшение легендарного оружия до эпохального, новые режимы игры для высокоуровневых персонажей, а также систему управления Click-to-Move и полную поддержку геймпада.