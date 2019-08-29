Xiaomi представила смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro

Компания Xiaomi провела презентацию своих новейших смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. Младший смартфон стал прямым наследником бестселлера Redmi Note 7, вышедшего в весной 2019 г., тогда как Redmi Note 8 Pro – это первый смартфон Xiaomi с 64-мегапиксельной камерой.

Выпускаться оба моноблока будут под маркой Redmi – дочерним брендом Xiaomi. Технически Redmi Note 8 Pro стал вторым в мире смартфоном с камерой на 64 МП – всего на сутки раньше состоялась премьера Oppo Realme XT с аналогичным сенсором. Новинки Xiaomi и Oppo поступят в продажу в течение сентября 2019 г., но, если Oppo выпустит свой Realme XT сперва в Индии, то Xiaomi начнет распространение Redmi Note 8 и 8 Pro с Китая.

Redmi Note 8, по информации GSM Arena, будет доступен в черном, белом и темно-синем цветах корпуса. Базовая комплектация смартфона с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стоит в Китае около $140, а модификация с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти обойдется приблизительно в $170. Топовая версия Redmi Note 8, оцененная в $195, предложит накопитель емкостью 128 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти.