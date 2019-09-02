В МТС стартовали продажи флагманов Samsung Galaxy Note 10 и 10+

В интернет-магазине МТС начались продажи Samsung Galaxy Note 10 и 10+. Главной отличительной особенностью серии Galaxy Note всегда был фирменный стилус S Pen, по функционалу не имеющий аналогов у других производителей.

Samsung Galaxy Note 10 и 10+ радуют изящным дизайном, в котором удачно сочетаются полированный металл и закаленное стекло. Все кнопки управления переехали на левый торец, а датчик отпечатков пальцев встроили в дисплей. Благодаря этому удалось увеличить полезную площадь экрана – теперь он занимает свыше 91% всей поверхности.

Невероятно высокую производительность обеих новинок обеспечивает сверхмощный 8-ядерный процессор, выполненный по 7-нанометровой технологии. Внутренний накопитель на 256 Гб позволит хранить огромное количество полезной информации.

Samsung Galaxy Note 10 оснащен 6,3-дюймовым экраном с разрешением 2280x1080 пикселей. Он получил основную камеру с 3 фотомодулями на 12+12+16 Мп, 8 Гб оперативной памяти и аккумулятор емкостью 3500 мАч.

Samsung Galaxy Note 10+ примечателен более широким 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением 3040x1440 пикселей. Его тыловая камера имеет схожие характеристики, но дополнительно имеет также сенсор глубины. Аппарат получил 12 Гб оперативной памяти и аккумулятор емкостью в 4300 мАч.

Приобрести Samsung Galaxy Note 10 можно за 2599 белор. рублей. Ежемесячный платеж по рассрочке на год составит 236,27 белор. рублей, а по рассрочке на 2 года – 113 белор. рублей.

Samsung Galaxy Note 10+ продается по цене 2999 белор. рублей. Ежемесячный платеж по рассрочке на год составит 272,63 белор. рублей, а по рассрочке на 2 года – 130,39 белор. рублей.