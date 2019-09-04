Заявление Huawei по поводу сообщений о расследовании Министерством юстиции США

30 августа 2019 года газета Wall Street Journal сообщила, что Министерство юстиции США стало заниматься расследованием дела о предполагаемой краже компанией Huawei патентов на камеры для смартфонов. Данные обвинения являются ложными, и компания Huawei хотела бы предоставить следующие разъяснения касаемо выдвинутых претензий, а также расследованиий правительства США, которые были упомянуты в докладе Wall Street Journal.

28 мая 2014 года представители дочерней компании Huawei в США встретились с г-ном Руи Педро Оливейра по его просьбе. На встрече г-н Оливейра представил компании Huawei свой дизайн камеры, который, как он утверждал, должен был быть запатентован в США. Тем не менее, компания не использовала его дизайн.

В 2017 г. Huawei начала продавать панорамную камеру EnVizion 360, независимо разработанную сотрудниками Huawei, которые не имели доступа к информации г-на Оливейра. В отличие от дизайна выезжающей камеры с одним объективом г-на Оливейра, в панорамной камере Huawei объективы располагались с двух сторон, не выезжая за поверхность корпуса.

С апреля 2018 года и по март 2019 года г-н Оливейра стал писать на электронную почту Huawei, утверждая, что выпуск EnVizion 360 нарушил его патенты в США. В своих электронных письмах он неоднократно угрожал, что если компания не выплатит астрономическую сумму денег, он обратится в СМИ и будет оказывать давление через политические каналы.

Huawei категорически отрицает утверждения г-на Оливейра о нарушении патентов и в подтверждение своей позиции компания предоставила документы с подробной информацией (в качестве примера ниже представлено визуальное сравнение двух продуктов). Тем не менее, г-н Оливейра продолжал распространять ложную информацию в средствах массовой информации в попытке опорочить репутацию Huawei. Он предпринял дальнейшие усилия, чтобы оказать давление на компанию через высокопоставленных правительственных чиновников, пытаясь заставить компанию уступить его требованиям и выплатить большую сумму денег.

26 марта 2019 года, чтобы защитить репутацию компании и ее законные права и интересы, Huawei подала жалобу на г-на Оливейра в суд США с заявлением о ненарушении патентов г-на Оливейра в США. Это обычная гражданская процедура. Однако г-н Оливейра отказался принять к рассмотрению жалобу и повестку Huawei, вследствие чего судебное разбирательство было отложено.

Очевидно, что г-н Оливейра пользуется нынешней геополитической ситуацией и распространяет ложную информацию через средства массовой информации в попытке извлечь выгоду из данного спора. Такое поведение не должно поощряться и рассматриваться как рациональное оправдание для уголовного расследования Министерством юстиции США.

В течение последних нескольких месяцев правительство США использует свое политическое и дипломатическое влияние, чтобы убедить другие правительства запретить оборудование компании Huawei. Кроме того, оно использует все имеющиеся в ее распоряжении средства, включая судебные и административные полномочия, а также множество других недобросовестных средств, чтобы нарушить нормальную деловую деятельность компании и ее партнеров. К их числу относятся:

Инструктирование сотрудников правоохранительных органов по вопросам угроз, принуждения, побуждения и подстрекательства как нынешних, так и бывших сотрудников Huawei к тому, чтобы они выступили против компании и работали на них

Незаконный обыск, задержание и даже арест сотрудников и партнеров Huawei

Попытка провокации или притворство сотрудниками Huawei для создания законного основания для необоснованных обвинений в адрес компании

Организация кибератак для проникновения во внутреннюю сеть Huawei, а также во внутренние информационные системы

Отправка агентов ФБР в дома сотрудников Huawei, оказание на них давления с целью сбора информации о компании

Мобилизация и вступление в сговор с компаниями, работающими с Huawei или имеющими деловые конфликты с ней, для предъявления необоснованных обвинений компании

Возбуждение расследований на основе ложных сообщений в СМИ, направленных против компании

Поднятие старых гражданских дел, которые уже были урегулированы, выборочное возбуждение уголовных расследований или возбуждение уголовных дел против Huawei, основанных на заявлениях о краже технологии

Создание препятствий для нормальной деловой деятельности и технических коммуникаций путем запугивания, отказа в выдаче виз, задержания грузов и т.д.

Факт остается фактом: ни одна из ключевых технологий Huawei не была предметом уголовного дела, возбужденного против компании, и ни одно из обвинений, выдвинутых правительством США, не было подкреплено достаточными доказательствами. Мы решительно осуждаем злонамеренные, согласованные усилия правительства США по дискредитации Huawei, а также по ограничению ее лидирующих позиций в отрасли.

Huawei уже более 30 лет инвестирует в R&D значительные средства. У нас работает более 180,000 трудолюбивых сотрудников по всему миру. Мы завоевали доверие и поддержку наших клиентов, поставщиков и партнеров.

Это ключ успеха нашей компании. Ни одна компания не становится мировым лидером в своей области за счет воровства.

Приложение: Сравнение патента на дизайн г-на Оливейра и камеры EnVizion 360 Huawei

Дизайн Оливейра имеет только один выезжающий объектив с одной стороны устройства. Объективы на камере Huawei, расположенные с обеих сторон, находятся в большом выпуклом корпусе. Ни один объектив не выезжает за поверхность устройства.

камера EnVizion 360 Huawei камера г-на Оливейра

камера EnVizion 360 Huawei камера г-на Оливейра