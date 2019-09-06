MMD покажет исключительный выбор мониторов Philips на IFA 2019

Посетители стенда Philips на выставке IFA 2019 (Берлин, 6-11 сентября 2019 года) не будут разочарованы. Широкий выбор мониторов Philips разных размеров и с многочисленными полезными функциями устроит как домашних пользователей, так и профессионалов в любой области.

Изогнутые мониторы Philips выводят впечатления от просмотра на совершенно новый уровень и обеспечивают более личный, захватывающий опыт в работе и в играх. Изогнутый экран имитирует естественный изгиб глаза, сводит к минимуму искажения и создает легкий эффект погружения, благодаря чему пользователь будто втягивается внутрь изображения. Некоторые модели предлагают радиус изгиба 1500R или 1800R, расширяя поле обзора и охватывая область периферийного зрения для оптимального комфорта глаз. Формат 32:10, который используется на 43,4-дюймовом мониторе, достаточно широк, чтобы заменить несколько небольших дисплеев. Это делает его идеальным решением для финансового, банковского и других B2B секторов.

Сенсорные экраны стали трендом 2019 года. Все мониторы Philips SmoothTouch, представленные на выставке IFA, оснащены инновационным проекционно-емкостным (P-Cap) сенсорным экраном с поддержкой до 10 точек касания для максимального удобства пользователя. Эти универсальные мониторы идеально подходят для торговых точек, информационных центров, гостиничного бизнеса и сферы образования. Они оснащены множеством функций для дополнительного удобства и гибкости в использовании. Усовершенствованная защита IP54 означает, что вода и пыль практически не представляют угрозы, а многочисленные возможности подключения и плавная и простая регулировка угла наклона гарантируют больший комфорт и простоту в использовании.

У мониторов Philips есть все необходимое, что нужно профессионалам для повышения эффективности и производительности на рабочем месте. Модели этого года оснащены расширенными возможностями подключения, такими как USB 3.1, док-станция USB-C, док-станция USB-A с DisplayLink и DC-выход; функциями для повышения безопасности, такими как переключаемая технология обеспечения конфиденциальности и всплывающая веб-камера Windows Hell; характеристиками повышенной устойчивости, такими как перерабатываемый упаковочный материал, энергосберегающие функции PowerSensor, LightSensor и Zero Power Switch; и, наконец, функциями, которые позволят получить максимум удовольствия от каждого рабочего дня, такими как разрешение 4K UHD, технология Ultra-wide color, режимы LowBlue и EasyRead и многое другое.

Мониторы Philips предлагают пользователям незабываемые впечатления от игр. Модели, представленные на выставке IFA, оснащены самыми передовыми функциями, которые обеспечат плавный, быстрый, высокопроизводительный игровой процесс и потрясающую графику, а также повысят уровень комфорта и защитят зрение. Благодаря этому, каждая минута, проведенная за игрой, станет еще более приятной. Кроме того, плодотворное партнерство с известными британскими аудио-экспертами Bowers&Wilkins привело к тому, что 55-дюймовая модель оборудована эксклюзивными высокопроизводительными колонками Bowers&Wilkins с тремя раздельными игровыми звуковыми режимами, чтобы предложить пользователям неповторимое звучание, выходящее за рамки привычного.