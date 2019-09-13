«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств

«ВКонтакте» запустила своё приложение для знакомств Lovina. Социальная сеть открыла приём заявок на регистрацию пользователей ещё в июле. Зарегистрироваться можно по номеру телефона или с помощью аккаунта «ВКонтакте». После авторизации приложение самостоятельно подберёт пользователю собеседников.

Основными способами общения в Lovina являются видеоистории и видеозвонки, а также «карусель видеозвонков», которая позволяет общаться со случайными собеседниками, которые меняются через 22 секунды.

Собеседники также могут общаться в чате, если хотя бы один из них лайкнул профиль другого. Но чат исчезает через 48 часов, если там не окажется ни одного видеозвонка или видеоистории.

Приложение не показывает рекламу, но в нём есть платные услуги. Пользователь может купить «зелье любви» (от 215 рос. рублей в месяц), чтобы посмотреть список тех, кому нравится его профиль. «Монеты» (от 35 рос. рублей) позволяют ставить «суперлайки» — с их помощью можно выделить свой профиль среди прочих профилей, которые просматривает собеседник.

Приложение доступно в App Store и Google Play.