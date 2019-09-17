Началась сертификация поддержки Wi-Fi 6

Организация Wi-Fi Alliance сообщила, что начала работу программа сертификации Wi-Fi CERTIFIED 6. Оборудование Wi-Fi CERTIFIED 6 соответствует спецификации IEEE 802.11ax, в которой закреплены новые возможности, позволяющие «существенно повысить общую производительность сети Wi-Fi в сложных условиях со многими подключенными устройствами, таких как стадионы, аэропорты и промышленные парки».

Как утверждается, устройства и сети нового поколения Wi-Fi «отвечают самым высоким стандартам безопасности и совместимости». В частности, речь идет о поддержке Wi-Fi CERTIFIED WPA3.

Другие расширенные возможности Wi-Fi CERTIFIED 6 включают многостанционный доступ с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA), за счет чего повышается эффективность сети и снижаются задержки; технологию MU-MIMO, которая позволяет одновременно передавать больше данных по нисходящей линии связи и позволяет точке доступа передавать данные на большее количество устройств одновременно; каналы шириной 160 МГц, обеспечивающие большую пропускную способность; функцию Target wake time (TWT), которая значительно увеличивает время автономной работы устройств интернета вещей; квадратурную амплитудную модуляцию 1024 (1024-QAM), которая увеличивает пропускную способность за счет кодирования большего количества данных в том же объеме спектра.

Кроме того, в Wi-Fi 6 определена возможность формирования луча, которая обеспечивает более высокие скорости передачи данных в заданном диапазоне.